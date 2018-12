Oud-PSV’er ziet carrière in Mexico noodgedwongen beëindigd

De 38-jarige verdediger zou tot het einde van dit seizoen spelen voor het Mexicaanse Chivas Guadalajara, maar heeft besloten er vervroegd een punt achter te zetten. „Het liefste had ik mijn contract gewoon uitgediend, maar dit voelt als de beste beslissing”, zei Salcido op een personferentie. „Ik heb het afgelopen half jaar geen enkele klik gehad met de trainer en de technische staf.”

Niet meer nodig

De woorden van Salcido, die de eerste seizoenshelft pas zes competitieduels speelde, liegen er niet om. „Niemand praatte op de club met me, en als ze me niet meer nodig hadden gehad, had ik dat graag gehoord. Ik ben een volwassen mens, maar hier kon ik gewoon niet meer tegen. Geen enkele speler gaat met plezier naar zijn club als daar niemand is die om hem geeft.”

De oud-PSV’er, die tussen 2006 en 2010 in Eindhoven speelde en met die club onder meer twee keer landskampioen werd, had vanzelfsprekend andere ideeën over zijn afscheid. „Bijvoorbeeld met een ereronde of tranen in mijn ogen. Maar dat ik op deze manier, in een kleine perskamer, zou vertrekken bij deze club - die mijn leven is -, zo had ik het me nooit voorgesteld.”

Nederlands elftal

Salcido speelde met Mexico op de WK’s van 2006, 2010 en 2014. Op dat laatste toernooi dwarsboomde Oranje Mexico op weg naar de kwartfinale.