Barça spreekt illegaal handelen tegen

Volgens Franse media hadden de Catalanen dit wel gedaan, zonder PSG op de hoogte te brengen. Dat is verboden. ’Het enige contact is er geweest in augustus en een week geleden. In beide gevallen is er contact gelegd via de directie van PSG’, bijt Barcelona van zich af.

Barcelona ontkent niet dat het de 23-jarige Rabiot graag aan de selectie wil toevoegen, maar spreekt tegen dat de Fransman al een verbintenis is aangegaan. Rabiot heeft nog een contract voor een half jaar in Parijs.