Chelsea blijft meedoen door zege bij Crystal Palace

De ploeg van Maurizio Sarri blijft door de overwinning op de vierde plaats, maar de achterstand op Tottenham Hotspur (dat tweede staat) is nu nog maar twee punten. Manchester City, dat later zondagmiddag op bezoek gaat bij Southampton, kan bij een overwinning de tweede plaats van de Spurs overnemen.

Van Aanholt

N’Golo Kanté zorgde vijf minuten na rust voor de winnende goal namens The Blues. De controlerende middenvelder ging aan de rechterkant van het veld diep en werd op maat bediend door David Luiz. Patrick van Aanholt liep wel met Kanté mee, maar gaf de Fransman te veel ruimte om de bal aan te nemen en te schieten. Uit de draai schoot de Fransman via de vingers van doelman Vicente Guaita raak.

Olivier Giroud was de pechvogel van de middag bij Chelsea. De Franse spits schoot twee keer op fantastische wijze raak, maar werd zowel in de eerste als de tweede helft teruggefloten voor buitenspel. Willian (uit een vrije trap) en Ross Barkley (met een soort omhaal uit een hoekschop) raakten beiden de paal namens de bezoekers.

In de slotfase kreeg Palace (dat onderin de middenmoot staat) via Wilfried Zaha en Conor Wickham nog mogelijkheden op de 1-1, maar beiden kwamen in kansrijke positie niet tot een lekker schot om het doelman Kepa Arrizabalaga lastig te maken.

