Bergsma rijdt Kramer uit de boeken

De Friese stayer snelde in Thialf naar een tijd van 12.43,70. Dat was ruim anderhalve seconde sneller dan het baanrecord dat Sven Kramer vijf jaar geleden op de klokken zetten in Heerenveen: 12.45,09.

Patrick Roest eindigde als tweede op de tien kilometer. De winnaar van de vijf kilometer kwam na 12.50,86 over de streep. Douwe de Vries pakte het brons in een eveneens goede tijd van 12.56, 61.

Bergsma en Roest verzekerden zich van een plek bij de WK afstanden, begin februari in het Zuid-Duitse Inzell. Titelhouder Bergsma, die in de eerste deel van het seizoen wat meer tijd vrijmaakte voor zijn pasgeboren zoon en het marathonschaatsen, veroverde zijn vijfde Nederlandse titel op de 10.000 meter.

Kramer ontbrak op de tien kilometer. Op de vijf kilometer pakte Kramer de derde plek, achter Roest en Bergsma.