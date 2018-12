Lavreysen troeft Büchli af op keirin

Met naast Lavreysen, Büchli en Van den Berg ook nog Jeffrey Hoogland, Sam Ligtlee en Koen van der Wijst in de baan was de finale van de keirin van internationaal topniveau. Lavreysen was afgelopen donderdag door de latere kampioen Büchli geklopt in de halve finale van de sprint. Op keirin nam hij revanche en klopte de zilveren medaillewinnaar van Rio 2016. Lavreysen had zelf brons gepakt op de sprint.

Kirsten Wild

Kirsten Wild sleepte bij de vrouwen haar derde gouden medaille in de wacht. Op de scratch maakte ze haar status als regerend wereldkampioene helemaal waar. Wild won voor Amy Pieters en Lorena Wiebes.

De 36-jarige baanwielrenster had vrijdag al de nationale titel veroverd op de puntenkoers waarin ze Pieters aftroefde. Zaterdag was ze samen met Pieters de beste op de koppelkoers. Pieters had de dag daarvoor al goud gepakt op de individuele achtervolging.