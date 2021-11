Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig PSV-speler Hallvar Thoresen: ’Onmogelijk is het zeker niet voor de Noren’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Hallvar Thoresen in 1985 bij PSV Ⓒ ANP Pro Shots

AMSTERDAM - Als geen ander kent Hallvar Thoresen het Noorse én Nederlandse voetbal. De Noorse oud-spits speelde vijftig interlands voor de Noorse nationale ploeg en was tussen 1976 en 1988 in de Eredivisie actief voor FC Twente en PSV. Met 152 doelpunten is hij nog altijd de buitenlander met de meeste goals in de Eredivisie, een record dat wellicht nooit meer gebroken gaat worden, want een veel scorende buitenlander maakt vandaag de dag snel een stap naar een andere competitie.