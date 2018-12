City probleemloos langs Southampton

De ploeg van Pep Guardiola won met 3-1 bij Southampton en staat nu weer twee punten voor op de concurrent uit Londen. Daar weer twee punten achter volgt Chelsea, dat eerder zondagmiddag met 1-0 bij Crystal Palace won. Liverpool staat voorlopig nog ruim bovenaan, de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum heeft zeven punten voorsprong op City.

Austin faalt

Nadat David Silva na vijf minuten al een grote kans op de openingsgoal onbenut liet, slaagde ook Charlie Austin er voor Southampton niet in een enorme mogelijkheid te verzilveren. De spits van de thuisclub kon vrij op doelman Ederson af, maar kreeg de bal niet onder controle. Dat kwam Southampton duur te staan, want een minuut later scoorde Silva wél.

Na een mooie aanval via Riyad Mahrez en Bernardo Silva schoot de Spanjaard hard raak. Oud-PSV’er Oleksandr Zinchenko stond aan de basis van de gelijkmaker van The Saints. De Oekraïner verspeelde de bal aan Pierre-Emil Højbjerg, die vervolgens kiezelhard binnen schoot. City ging toch met een voorsprong rusten, omdat James Ward-Prowse een voorzet van Raheem Sterling in eigen doel werkte.

Zinchenko herstelt

Na rust maakte Zinchenko zijn fout goed, door een prachtige voorzet op het hoofd van Sergio Agüero te leggen, die de 1-3 binnen kopte. Dat was de eindstand, ook omdat Southampton door een rode kaart voor Højbjerg vijf minuten voor tijd niets van een slotoffensief meer van de grond kreeg.

