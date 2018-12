Ronaldo pakt op valreep nog Real-record

In Spanje zijn ze even toe aan een winterstop en dus werd er gekeken naar welke speler in 2018 de meeste doelpunten scoorde voor Real Madrid. Een interessant vraagstuk, nadat Ronaldo andere oorden opzocht en dus al maanden niet meer voor de club speelde.

Maar wat blijkt? De Portugees mag zich toch nog topscorer van de Spaanse topclub noemen met 28 doelpunten. Dat is er namelijk eentje meer dan Gareth Bale, die dit jaar 27 keer de netten deed trillen. Karim Benzema pakt het brons met 18 doelpunten in 2018.

Ook bij Juventus deed Ronaldo mee voor de titel van topscorer van het jaar. De Portugees scoorde namelijk al 15 keer voor de Oude Dame. Daarmee komt hij echter één doelpunt tekort om Paulo Dybala bij te benen aan de top. Mario Mandzukic scoorde 13 keer voor de Italiaanse kampioen.