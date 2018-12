Eerste aanwinst De Boer bij Atlanta United

De Amerikaanse kampioen presenteerde zondag Brek Shea, die transfervrij overkomt van Vancouver Whitecaps. De 28-jarige middenvelder, die ook achterin kan spelen, heeft 34 interlands voor de Verenigde Staten op zijn naam staan. Hij maakte vier doelpunten voor zijn nationale ploeg.

Shea speelde eerder in Engeland voor Stoke City, Barnsley en Birmingham City. Vier jaar geleden keerde hij terug naar de Amerikaanse competitie MLS. Via Orlando City en Vancouver Whitecaps belandt de Amerikaan nu bij Atlanta United, dat in zijn tweede seizoen in de MLS al de landstitel pakte. De Boer heeft als opdracht om als opvolger van Gerardo Martino dat succes komend jaar door te treken.

De nieuwe competitie begint voor Atlanta United op 3 maart tegen DC United. Eind februari komt de ploeg van De Boer al in actie voor de Champions League van de Concacaf, de bond van Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.