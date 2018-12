Nuis herovert Nederlandse titel op 1000 meter

De olympisch en wereldkampioen op dit nummer zegevierde in een tijd van 1.08,16. Ploeggenoot Thomas Krol pakte zilver met 1.08,26 en het brons was voor de onttroonde Kai Verbij (1.08,54).

Voor Nuis was het zijn vijfde Nederlandse titel op de 1000 meter. De afgelopen twee jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Verbij. Nuis won zaterdag ook al de 1500 meter.

De top drie van het klassement van de kilometer plaatste zich voor de WK afstanden in februari in Inzell. Nuis, Krol en Verbij verzekerden zich eveneens van deelname aan de EK sprint komende maand in Collalbo. Zij waren de eerste drie in de gecombineerde rangschikking van de 500 en 1000 meter bij de NK afstanden.

Hein Otterspeer en Ronald Mulder behoorden tot de verliezers bij de sprinters. Otterspeer eindigde op de 1000 meter als vierde (1.09,16) en miste daardoor het WK-ticket voor deze afstand. Ronald Mulder won vrijdag de 500 meter en hoopte met een sterke 1000 meter op een startbewijs voor de EK sprint. De 32-jarige Zwollenaar kwam echter niet verder dan de achtste tijd (1.09,83). Zijn tweelingbroer Michel Mulder verging het nog wat slechter (zestiende in 1.11,01).