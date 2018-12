Crystal Palace lonkt naar voormalig Vitesse-spits

De Engelse spits kwam dit seizoen nog geen enkele keer in actie in de Premier League. Manager Roy Hodgson wil de 21-jarige aanvaller, die vorig jaar debuteerde in de nationale ploeg, graag op huurbasis naar Crystal Palace halen.

Liverpool nam Solanke in de zomer van 2017 over van Chelsea. Als huurling bij Vitesse had de Engelsman in het seizoen 2015-2016 in de eredivisie zeven doelpunten gemaakt. Solanke kwam in zijn eerste jaar bij Liverpool tot 21 competitiewedstrijden (één doelpunt), maar dit seizoen komt hij niet aan bod bij de ongeslagen koploper van de Premier League. De aanvaller speelde wel drie keer in de Champions League.

„Dominic heeft aangetoond dat hij doelpunten kan maken”, aldus Hodgson in Engelse media. „We zoeken een spits als hij. Hij kan bij ons laten zien wat hij in zijn mars heeft.” Crystal Palace, dat het geruime tijd moet stellen zonder de geblesseerde Belgische spits Christian Benteke, maakte in twintig wedstrijden pas zeventien doelpunten. De ploeg van Hodgson neemt de veertiende plaats in.