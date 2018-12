Schouten klasse apart op massastart

De marathonschaatsster behaalde bij de NK afstanden in Thialf haar zesde titel op rij. De nummer drie van de Winterspelen in februari in Zuid-Korea sloeg in de zestiende en laatste ronde toe. Met een machtige versnelling sprintte ze op het laatste rechte stuk naar de eindzege. Haar ploeggenoten Marijke Groenewoud (tweede) en Elisa Dul (derde) eindigden eveneens op het podium.

Tumult mannen

Bij de mannen was de 36-jarige Douwe de Vries de verrassende winnaar. De routinier van Team Jumbo-Visma profiteerde in de laatste bocht van een valpartij in de kopgroep. Leider Arjan Stroetinga raakte iets uit balans, waardoor onder anderen zijn achtervolgers Gary Hekman en Simon Schouten onderuit gingen. Stroetinga wist nog wel op de been te blijven en als derde te eindigen. Het zilver was voor Victor Ramler. Schouten en Hekman zochten elkaar na het incident even op, maar tot een handgemeen tussen de twee boze marathonschaatsers kwam het niet.

De Nederlandse kampioenen op de massastart zijn niet automatisch geplaatst voor de WK afstanden in februari in Inzell. In principe wijst de nieuwe bondscoach Jan Coopmans de twee deelnemers aan, zowel bij de mannen als de vrouwen. Ook zal hij de schaatsers selecteren voor de ploegachtervolging en de teamsprint, het onderdeel dat in Inzell voor de eerste keer op het WK-programma staat.