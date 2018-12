Bijna perfecte Wüst: ’Laten we het op 99 procent houden’

„Nee, dan had ik hier alles moeten winnen. Laten we het dan maar op 99 procent houden”, lachte de 32-jarige Brabantse. „Of ik in de vorm van mijn leven ben? Nou, dat weet ik niet hoor, maar ik heb wel heel veel zin in de komende maanden.”

Wüst startte vrijdag met goud op de 1500 meter, een dag later gevolgd door zilver op de 3000 meter. Zondag verraste de kopvrouw van TalentNED met de titel op de 1000 meter, haar eerste gouden NK-medaille op deze afstand sinds het seizoen 2006-2007.

„Je kunt wel zeggen dat ik mijn sprintersbenen terug heb. Dat kan zeker een gevolg zijn van anders trainen. We doen onder leiding van coach Peter Kolder bijvoorbeeld aan shorttrack of atletiek. Hij voelt heel goed aan welke prikkels ik nodig heb. Die vernieuwing in mijn trainingsprogramma had ik nodig. Ik besef nu pas eigenlijk, dat ik daar aan toe was.”

Mede door haar herwonnen sprinterskwaliteiten begint Wüst komende maand als favoriet aan de EK allround in Collalbo.