Skispringer Kobayashi wint in Oberstdorf

De 22-jarige Japanner, de leider in het wereldbekerklassement, was de beste op de grote schans van de Duitse stad Oberstdorf met sprongen van 138,5 en 126,5 meter. Met een puntentotaal van 282,3 bleef Kobayashi de Duitser Markus Eisenbichler (281,9) net voor.

De Oostenrijker Stefan Kraft eindigde als derde met 280,5 punten. Kamil Stoch, de afgelopen twee jaar winnaar van de Vierschansentournee, moest genoegen nemen met de achtste plaats. De Poolse skispringer schreef vorig jaar als tweede skispringer ooit alle wedstrijden van de befaamde tournee op zijn naam en zorgde daarmee voor een 'grand slam'.

Stoch, de olympisch kampioen van Pyeongchang op de grote schans, staat dit seizoen echter in de schaduw van Kobayashi. De Japanner won al vier wereldbekerwedstrijden en diende zich daardoor aan als favoriet voor de Vierschansentournee. Hij maakte de hooggespannen verwachtingen direct waar in Oberstdorf, waar het Duitse publiek vooral juichte voor Eisenbichler die verrassend als tweede eindigde.

Kobayashi werd de eerste Japanner sinds Noriaki Kasai in 2001 die een wedstrijd uit de Vierschansentournee op zijn naam schreef. ,,Ik voel geen druk, ik probeer van iedere wedstrijd te genieten'', zei de nieuwe held van de Japanners.

Dinsdag is in Garmisch-Partenkirchen het traditionele nieuwjaarsspringen, het tweede onderdeel van de Vierschansentournee. Daarna volgen in Oostenrijk de wedstrijden in Innsbruck (vrijdag) en Bischofshofen (zondag).