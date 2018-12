Foto: Ook Maradona achter Koulibaly

Koulibaly werd op tweede kerstdag tijdens de uitwedstrijd tegen Internazionale racistisch bejegend door een groepje fans van de thuisclub. Heel wat keren klonken apengeluiden en andere vormen van racisme vanaf de tribunes als de donkere Napolitaan de bal had.

,,Ik heb zeven jaar in Napels gespeeld en was ook slachtoffer van racistische liederen van sommige fans'', schrijft Maradona. ,,Ik herinner me nog goed de spandoeken met daarop de tekst: welkom in Italië. Ik voel me Napolitaan en ik steun Kalidou Koulibaly. Ik hoop dat dit allemaal helpt om racisme voor eens en voor altijd uit het voetbal te krijgen. Groeten aan allemaal!'' De Argentijn sloot zijn bericht af met de hashtag #NoRacism.

'Pluisje' speelde tussen 1984 en 1991 in het lichtblauwe shirt van Napoli. Hij hielp de club aan twee landstitels, in 1987 en 1990.