Video: Van der Poel onderuit door ’geel hesje’

Het ’gele hesje’ stond op het parcours om onbeduidende reden op een totaal verkeerde plek, waardoor Van der Poel hem niet meer kon ontwijken.

Even greep de Europees kampioen veldrijden naar zijn hals, maar al snel kon hij zijn weg vervolgen.

En hoe, want niet heel veel later kon hij zich voegen bij de koploper in de koers, Sven Vanthourenhout. Daar reed ’VDP’ vervolgens ook bij weg. En die voorsprong gaf hij niet meer weg. De Nederlander kwam voor de zoveelste keer dit seizoen als eerste over de meet.

De aangeslagen steward gaf na het incident tegen Het Nieuwsblad aan dat hij ’een bril wilde oprapen’.