Pogba geniet weer bij Manchester United

De Franse middenvelder leefde op voet van oorlog met de onlangs ontslagen manager José Mourinho, die hem zijn aanvoerdersband afpakte en zelfs op de bank zette. Onder de nieuwe trainer Ole Gunnar Solskjaer vertolkt Pogba vooralsnog de hoofdrol bij de ’Mancunians’.

Bekijk ook: Scorende Aké kansloos tegen Man United

„Het is anders. Onder de oude manager wonnen we ook wedstrijden, maar we spelen nu op een andere manier”, aldus de Franse middenvelder, die zondag tegen Bournemouth (4-1) de eerste twee doelpunten voor zijn rekening nam. „We spelen aanvallender, creëren meer kansen. Zo willen we graag voetballen. Zelf wil ik altijd meer laten zien, maar bovenal wil ik belangrijk zijn voor het team.”

Pogba zorgde dit seizoen in veertien competitieduels onder Mourinho voor drie doelpunten en drie assists. In de drie wedstrijden die ManUnited tot nu toe heeft gespeeld met Solskjaer op de bank - tegen Cardiff City (5-1), Huddersfield Town (3-1) en Bournemouth - scoorde de Fransman vier keer en gaf hij drie assists.

„We speelden heel, heel goed”, zei Solskjaer. „In de eerste helft vielen we in hoog tempo en met veel energie aan. We spelen weer zonder angst. De jongens voorin zijn niet bang om hun acties te maken. Ze weten dat ze de bal ook wel eens kunnen verliezen, omdat achter hen jongens staan die de bal wel weer heroveren. Onze eerste goal was fantastisch, met die actie van Rashford en Paul die het afmaakte. We willen dat hij daar staat, in het strafschopgebied van de tegenstander. Het publiek heeft genoten en dat willen we ook. Tegen Newcastle United wacht ons woensdag weer een nieuwe test.”