Bernal zegt nog geen ’si’ of ’no’ tegen Giro-deelname

Zelf wil de klimmer van Team Sky eigenlijk sowieso wel meedoen aan de Tour de France, maar weet hij tevens dat hij daar zal moeten knechten voor de twee kopmannen Geraint Thomas en Chris Froome. Daarom denkt hij er aan om wellicht an de Giro mee te doen. ,,Ik ga rijden waar de ploeg mij naartoe stuurt”, zegt hij tegen Ciclismo a Fondo.

Hij vervolgt: ,,Ik hou erg veel van de Tour de France. Daar droom ik veel over, maar we gaan daar heen met Chris Froome en Geraint Thomas. Daarom is de Giro d’Italia een goede optie voor mij.”

De Colombiaan heeft er in ieder geval zin in. ,,Vijf weken lang heb ik niet gefietst. Momenteel doe ik heel rustig aan en kom ik beetje bij beetje terug. Ik ben gefocust en gemotiveerd, met volle batterijen.”