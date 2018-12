Zelfs botsing houdt Van der Poel niet van winst af

Zoals bijna gebruikelijk reed de Europees kampioen solo naar de winst, maar hij moest zich onderweg wel herstellen van een botsing met een steward.

Vlak voordat Van der Poel in de vierde ronde een bocht wilde nemen op een smal gedeelte van het parcours, reed hij pardoes op een man die hinderlijk in de weg stond. De steward, die Van der Poel niet aan zag komen, verklaarde achteraf dat hij een bril van de grond wilde oprapen.

De 23-jarige Nederlander, die een slechte start had gemaakt in de avondrace en zich dus in de openingsfase naar voren moest rijden, was op dat moment net weggereden bij zijn Belgische medevluchter Michael Vanthourenhout. Na de botsing voelde Van der Poel even aan zijn nek. De alleenheerser van het veld kon echter door, passeerde Vanthourenhout weer en reed solo naar zijn twintigste zege van dit seizoen. Van der Poel won voor het vijfde jaar op rij in Diegem bij de profs, daarvoor pakte hij ook de winst bij de beloften en junioren (twee keer).

Vanthourenhout kwam op 14 seconden als tweede over de streep, gevolgd door zijn landgenoot Toon Aerts. Lars van der Haar eindigde als vierde, vlak voor wereldkampioen Wout van Aert uit België.

Van der Poel heeft alle zes wedstrijden tot nu toe dit seizoen in de Superprestige gewonnen. Hij zegevierde de voorbije weken ook in Gieten, Boom, Ruddervoorde, Gavere en Zonhoven. De Nederlander voert het klassement aan met de maximale score van 90 punten, gevolgd door Aerts met 80. Op 10 en 16 februari zijn in respectievelijk Hoogstraten en Middelkerke de laatste twee wedstrijden.