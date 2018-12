NAC neemt afscheid van middenvelder

Het contract van de Belgische middenvelder is in onderling overleg ontbonden. Mede door een aantal hardnekkige blessures kwam Rommens de afgelopen anderhalf jaar niet in actie voor de Brabantse eredivisieclub.

NAC nam de Belg in de zomer van 2016 transfervrij over van PSV. In zijn eerste seizoen kwam Rommens tot 24 wedstrijden in het geel-zwart. Hij had zo een aandeel in de terugkeer van NAC in de eredivisie. Blessures zorgden ervoor dat Rommens daarna uit beeld raakte. Omdat de middenvelder geen uitzicht had op speeltijd in het elftal van trainer Mitchell van der Gaag, heeft hij zijn contract laten ontbinden. Rommens kan zo met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe uitdaging.

,,Ondanks dat het de afgelopen anderhalf jaar niet is gelopen zoals ik had verwacht, kijk ik toch met een positief gevoel terug op mijn periode in Breda'', aldus de Belg.