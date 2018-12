Michael Smith naar finale WK darts

De tiende geplaatste Smith begon zeer voortvarend aan de wedstrijd. De eerste zes legs waren allemaal met goede dubbels voor hem, waardoor hij al snel leidde met 2-0 in sets.

Ook de eerste leg in de derde set was voor Smith, maar de achtste leg was het raak voor Aspinall. Daar pakte hij eindelijk zijn eerste leg in de wedstrijd. En dat zorgde meteen voor een ommekeer in in ieder geval de set. Bully Boy was het een beetje kwijt zelfs en bij 2-2 in legs gooide The Asp de set uit: 2-1. En hij denderde door, want ook de vierde set was een prooi voor de ontketende Aspinall: 2-2.

Dubbel 8

In de spannende vijfde set, waarbij het 2-2 in legs was, gooide Smith op het moment dat het moest, dubbel 8 uit: 3-2 in sets. Ook in de zesde set kwam het aan om de beslissende vijfde leg. Aspinall gooide ook dubbel 8 uit en dus was het 3-3.

Smith, die dit toernooi een uitstekende indruk maakt, hervond zichzelf weer in de zevende set. Met 3-1 won hij die dan ook. De Brit had zijn vorm van het begin van de wedstrijd te pakken, wat zich uitte in de achtste set, want ook daar piekte hij op het juiste moment: 5-3. De negende set liet Smith zien waarom hij in de finale staat: hij stond er in de halve finale simpelweg op de juiste momenten.