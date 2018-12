Schouten slaat terug naar eigen trainer: ’Hij praat vaak onzin’

Die had haar namelijk blijkbaar willen prikkelen, door na de 3 kilometer van afgelopen zaterdag Schouten een gebrek aan vechtlust te verwijten. Zelf verklaarde ze dat dit mede kwam door ziekte, iets wat Anema betwijfelde.

„Wedstrijdspanning kan voelen als ziek zijn, ik zeg in zulke gevallen altijd dat je wat allergisch bent voor de adrenaline. Je kan je nog zo slecht voelen of wat ziek zijn, je moet vechten. Dat kon zij niet opbrengen en dat is jammer”, zei hij voor de camera van de NOS.

Onzin

En dat schoot bij pupil Schouten in het verkeerde keelgat, na afloop van haar winst op de massastart. „Geloof jij altijd wat Jillert Anema zegt? Ik ken hem nu al zó lang, dat ik weet dat hij heel vaak onzin praat.”

Toch lijkt het tussen de twee wel goed te komen. „Ik ben weleens vaker boos op Jillert en dat komt altijd weer goed, dus dit ook wel weer.” Al hoefde Anema niet te rekenen op een knuffel na afloop. „Hij komt maar naar mij toe.”