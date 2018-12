Ontketende Van Gerwen naar finale WK darts

The Flying Scotsman begon meteen met een uitgooi in de bull en dus een break. Maar Van Gerwen brak meteen terug. In een moordend tempo werd er gegooid en twee keer knipperen met je ogen was voldoende: Mighty Mike won de eerse set na vijf sets met een gemiddelde van 111.

En Mighty Mike denderde meteen door. De Nederlander liet geen dubbel onbenut en gooide zo heel snel de tweede set uit: 2-0. Van Gerwen was ontketend en liet in de beginfase niets heel van de Schot. Alles was raak voor de man uit Vlijmen en binnen een vloek en een zucht was het 4-0 in sets.

De wereldkampioen van 2014 en 2017 kende geen enkele moeite met Anderson. De Schot liep na de 4-0 lachend van het podium, want tegen dit geweld kon hij niets uithalen. Zelfde verhaal in set vijf: binnen een mum van tijd was ook die binnen voor Mighty Mike: 5-0.

Pas in de zesde set was daar een teken van leven van Anderson. Hij kwam 2-0 voor in legs. Het maakte allemaal niet heel erg veel uit. Van Gerwen vocht zich terug in de set en kwam al snel op 2-2. Een klein wonder geschiedde: met dubbel 12 was de set wel zowaar voor de Schot: 5-1.

Maar daarna was het dan toch echt klaar: Van Gerwen had weer aan één pijl genoeg om de wedstijd uit te gooien in de vierde leg van de 8e set: 6-1.

In de finale wacht op 1 januari Michael Smith. Mighty Mike' bereikte zes jaar geleden voor het eerst de eindstrijd van het WK, maar hij moest toen buigen voor recordkampioen Phil Taylor. Een jaar later sloeg hij wel toe in zijn tweede finale, tegen de Schot Peter Wright.

Twee jaar geleden veroverde Van Gerwen zijn tweede wereldtitel door Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, te verslaan. In de vorige editie van het WK moest de nummer 1 van de wereld in de halve finale buigen voor debutant Rob Cross, die in de eindstrijd ook Taylor klopte.