Emotionele Van Gerwen: ’Finaleplek betekent veel voor me’

Van Gerwen gaf zijn tegenstander geen moment om te ademen. ,,Gary kon zijn vorm in het begin niet vinden en daar heb ik gebruik van gemaakt. Ik heb laten zien dat ik de beste ben.”

Hij vindt het dan ook terecht dat hij in de finale staat. ,,Ik heb veel shit over mij heen gehad dit jaar. Dan is dit mooi voor mij en mijn naasten.”

Zijn zelfvertrouwen groeide al snel in de wedstrijd, zeker na de 1-0 voorsprong in sets. Dat biedt ook meteen hoop richtign de finale tegen Michael Smith. ,,We gaan zien wat er gaat gebeuren dan. Ik kijk ernaaruit.”

Dat hij weer in de finale staat, doet hem erg veel. ,,Ik werk er keihard voor. Maar het werk zit er nog niet op. Ik moet de klus nog klaren.”