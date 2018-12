Kiki over aanzoek: ’Ik dacht dat hij een grapje maakte’

— Er rollen nog net geen tranen over de wangen van Kiki Bertens, wanneer het huwelijksaanzoek ter sprake komt. Van de lachstuip welteverstaan, als verloofde Remko de Rijke zijn verhaal met een sarcastisch ’Ja, dat ging soepeltjes’ aanvangt. „Op Bali zaten we in een restaurantje op een prachtige klif met zonsondergang. Ik had alle moed bij elkaar geraapt, de ring bijna uit mijn broekzak gehaald en toen gebeurde het…”