Van Gerwen na masterclass: ’Ik leg de lat altijd hoger’

Derde Sid Waddell Trophy en ruim half miljoen euro liggen op Michael van Gerwen te wachten. Ⓒ Hollandse Hoogte

Londen - Drieduizend man waren gisteravond laat in Alexandra Palace getuige van een masterclass darts van Michael van Gerwen. De lastigste horde lijkt met het overtuigend elimineren (6-1 in sets) van Gary Anderson genomen. Nog één stap is hij verwijderd van een derde wereldtitel.