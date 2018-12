’Dat huwelijksaanzoek was net een tenniswedstrijd’

Volgens De Rijke ging het aanzoek ’zeer moeizaam met een aantal pechmomentjes’. „Het was echt de ideale locatie daar, alle ingrediënten waren er voor een aanzoek, maar ik was niet de enige die daar zo over dacht. Wat denk je? Echt, ik zat alleen nog maar te wachten op het juiste moment. Wat gebeurt er? Gaat er een paar tafels verderop een andere kerel op zijn knieën. Toen was het moment voor mij wel voorbij en heb ik die ring die avond niet meer uit mijn broekzak gehaald.”

„En het mooie was”, zo gaat Bertens verder, terwijl de lach nog steeds niet van haar gezicht is te slaan. „Dat ik nog zei: Kijk Rem, zo moet het nou. Wist ik veel dat hij die ring bij zich had. Niemand wist het, hij had het allemaal helemaal zelf gepland.” De Rijke: „Nee, ook Raemon (coach Sluiter, red.) wist er niets vanaf. Die liep me al een tijdje te stangen met opmerkingen over een huwelijk tussen ons. Maar goed, ik moest het dus door die andere kerel uitstellen.”

