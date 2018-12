Indrukwekkende cijfers Van Gerwen

Nu is Van Gerwen in Londen op weg naar zijn derde wereldtitel. Via een imponerende zege (6-1 in sets) op Gary Anderson plaatste hij zich zondagavond voor zijn vierde eindstrijd in Alexandra Palace. Het begon allemaal in 2013, toen verloor de ’jonge Mighty Mike’ nog van de inmiddels gestopte legende Phil Taylor. Een jaar later nam hij wraak door ten koste van Peter Wright wel de mondiale macht te grijpen. Vanaf die tijd domineerde de Vlijmenaar de dartswereld, toch leverde hem dat nog slechts één extra wereldtitel op. Die van 2017, toen hij Gary Anderson versloeg.

Meer wereldtitels

„Iedereen weet dat ik meer wereldtitels had moeten hebben. Dat kan ik alleen mezelf kwalijk nemen”, aldus Van Gerwen, bij wie de ontlading na zijn overwinning op Anderson enorm groot was. „Ik heb hier keihard voor gewerkt. Ik heb zoveel ’shit’ over me heen gehad dit jaar, maar daar ben ik goed mee omgegaan. Deze finaleplek betekent veel voor me.” Met ’shit’ doelde Van Gerwen vooral op het feit dat hij minder ongenaakbaar is dan voorheen en dat zijn verliespartijen al snel onder een vergrootglas komen te liggen.

Natuurlijk won Van Gerwen dit jaar nog altijd negentien toernooien. Het verschil zat vooral in het aantal majors waarop hij zegevierde. Dat gebeurde in 2018 drie keer tegenover de zesmaal van een jaar eerder. Overigens bemachtigde hij in dat betreffende jaar ook negentien titels. Zijn echte topjaar was 2016 met 25 (!) eindzeges. Naar zijn idee gaat niemand die uitmuntende prestatie meer overtreffen.

Indrukwekkende scores

Van Gerwen is qua gemiddelden op het WK aan een indrukwekkende reeks bezig. Liefst achttien opeenvolgende partijen noteerde de tweevoudig wereldkampioen een score van boven de 100 punten per drie pijlen. Tweemaal dolf hij toch het onderspit. Dat gebeurde in 2016 toen hij in de derde ronde een gevoelige nederlaag tegen Raymond van Barneveld leed en vorig jaar tegen Rob Cross, tegen wie hij in de halve finale vijf wedstrijdpijlen onbenut liet.

In zijn missie om een derde Sid Waddell Trophy te bemachtigen, noteerde Van Gerwen dit wereldkampioenschap tegen Alan Tabern, Max Hopp, Adrian Lewis, Ryan Joyce en Anderson achtereenvolgens gemiddelde scores van 102,59, 101,51, 108,08, 101,12 en 104,59. De nummer één van de wereld heeft dan ook niet voor niets het wereldrecord op zijn naam staan. Die score van 123,40 gooide hij uitgerekend tegen zijn opponent in de komende finale, Michael Smith. Dat gebeurde in 2016 tijdens een Premier League-wedstrijd over acht legs (7-1).

Pensioen

Michael van Gerwen in opperste concentratie tijdens zijn partij met Gary Anderson. Ⓒ PDC

Mocht Van Gerwen op de eerste dag van het nieuwe jaar zijn ’derde ster’ ophalen, dan komt het aantal van vijf wereldtitels van Raymond van Barneveld ook steeds dichter in de buurt. Een mooi streven voor de Brabander, die zijn zinnen heeft gezet op minimaal één wereldtitel per twee jaar. „Vijf of zes titels moet ik kunnen halen, maar dat ligt er ook aan hoe lang ik nog doorga met darten.”

In het verleden gaf Van Gerwen aan rond zijn veertigste te willen stoppen, maar zondagavond wilde hij zich niet vastpinnen op een leeftijd. Wel verzekerde de sportieve veelvraat iedereen dat hij zeker niet zo lang doorgaat als Phil Taylor, die vorig jaar op 57-jarige leeftijd met pensioen ging. „Dat garandeer ik.”

Voorlopig wil Van Gerwen nog cashen. De voormalig tegelzetter ziet darts namelijk vooral als zijn werk. De hoofdprijs van 550.000 euro is dit keer in Londen de hoogste cheque ooit die in de dartswereld wordt uitgeschreven. „Dat is veel geld, ja.” Zo heeft hij sowieso al niet te klagen. Zijn gegooide pijlen leverden hem al ruim zeven miljoen euro aan prijzengeld op. Zo luidt een befaamde uitspraak van hem dan ook: „Ik ben lekker gezond, maar financieel niet aan de grond.”

