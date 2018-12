Bibiane Schoofs naar hoofdtoernooi in Auckland

De 30-jarige Gelderse won ook haar derde kwalificatiepartij. In twee sets rekende ze af met de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia: 7-6 (6) 6-2. Schoofs is de nummer 174 van de wereld. In de eerste ronde neemt ze het op tegen de als achtste geplaatste Belgische Alison van Uytvanck.

Lesley Kerkhove was eerder gestrand in de kwalificaties.