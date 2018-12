Bergsma: ’Daarmee vergeleken is 25 rondjes schaatsen een peulenschil’

„Wanneer je ziet wat daar voor een vrouw bij komt kijken, dan is 25 rondjes schaatsen een peulenschilletje”, aldus de man die zondagmiddag met 12.43,70 het baanrecord van Sven Kramer op de tien kilometer in Thialf uit de boeken wegestreepte. Het vaderschap zorgde tevens voor een andere kijk op het leven in het algemeen en schaatsen in het bijzonder.

Focus verleggen

„In een na-olympisch jaar gaat het er sowieso wat losser aan toe. Wanneer je dan ook nog een kind krijgt, verleg je vanzelf je focus. Het is belangrijk om in zo’n nieuwe situatie met verantwoordelijkheden de arbeid-rustverhouding goed in de gaten te houden. Een baby brengt veel blijdschap in je leven. Het zorgt ook voor afleiding. En, onbewust, maakt het dat je het schaatsen ineens veel meer relativeert.”

Bekijk ook: Bergsma rijdt Kramer uit de boeken

Dat Bergsma, vanwege een latere start van het seizoen, onvoldoende punten heeft verzameld om aan het einde van het seizoen tijdens de World Cup-finale te mogen starten op de tien kilometer, deed hij schouderophalend af. Graag had hij in Salt Lake City een gooi gedaan naar het wereldrecord dat sinds eind 2015 met 12.36,30 in handen is van regerend olympisch kampioen Ted-Jan Bloemen. „Dan zal ik het daar op de vijf kilometer maar moeten proberen.”