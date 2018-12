Leonid Slutsky, de Russische knuffelbeer van Vitesse

Leonid Slutsky: ,,Ik ben een trotse Rus, en dat blijf ik.’’ Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

ARNHEM - Een kwarteeuw na Bert Jacobs, befaamd om zijn practical jokes, heeft Vitesse opnieuw de meest kleurrijke trainer in de Eredivisie aan het roer staan. De Russische succestrainer Leonid Slutsky heeft de harten in Arnhem gestolen met zijn toegankelijkheid, humor en interesse in de Nederlandse gewoonten en gebruiken. Een betere ambassadeur van Rusland in Nederland had het Kremlin zich niet kunnen wensen. TELESPORT sprak met Slutsky over zijn jeugd in de Sovjet-Unie, zijn voorliefde voor verkleedpartijen en het in veel opzichten te comfortabele leven dat de Nederlandse profvoetballer in de weg zit.