Locadia: ’Niet weg bij Brighton in januari’

De voormalig aanvaller van PSV gelooft in zijn kansen bij de nummer 13 van de Premier League. „Ik wil niet uitgeleend worden of verkocht worden in januari. Dat is niet mijn plan”, zei de 25-jarige aanvaller.

Vorige maand stuurde Locadia in een interview met Telesport nog min of meer aan op een vertrek in januari, omdat hij niet het gevoel had dat zijn kans op speeltijd veel groter zou worden. Nu staat hij toch weer in de schijnwerpers en zijn de supporters plots razend enthousiast. De laatste twee duels, waarin hij dus in de basis startte, maakte Locadia net zoveel minuten als in alle duels daarvoor dit seizoen.

De aanvaller maakte afgelopen zaterdag tegen Everton de winnende treffer. Het was zijn tweede doelpunt in twee duels, nadat hij ook op Boxing Day al scoorde tegen Arsenal. „Ik heb duidelijk aangegeven dat ik wil spelen en dat ik denk dat mijn plaats hier in Brighton is. Ik weet dat ik een lastige periode had toen ik niet speelde, maar ik heb in de laatste twee wedstrijden laten zien dat ik het verdien om hier te staan.”

Dat er gestreden moet worden om een plek in de basis vindt Locadia alleen maar goed. „Iedere speler wil opgesteld worden en het is aan ons om te laten zien dat we willen spelen.”

