Bertens start goed en wint nu wél in Brisbane

Op het WTA-toernooi in Brisbane won de 27-jarige Nederlandse haar eerste partij van de Belgische Elise Mertens in een lange driesetter: 6-2 6-7 (6) 6-4

Bertens pakte in Australië de eerste eerste set met twee breaks. Op een breakpoint won ze de set. Vervolgens verloor ze meteen haar eerste opslagbeurt van de tweede set. Bertens leek het even kwijt en kwam op een 3-0 achterstand in games. Ze knokte zich echter terug naar 4-4. In de tiebreak pakte de Belgische alsnog de set.

Eerste matchpoint

In de derde set waren beide speelsters aan elkaar gewaagd en sloegen ze fraaie winners. Een vroege break van Bertens maakte de Belgische meteen ongedaan. Op 4-4 pakte de Wateringse opnieuw de break en mocht ze serveren voor de wedstrijd. Na bijna tweeënhalf uur spelen sloeg ze op haar eerste matchpoint meteen toe.

Bertens is het seizoen begonnen als de nummer 9 van de wereld. Haar Belgische opponente is de nummer 12. Voor Bertens is de zege meteen een doorbraak. In de twee eerdere ontmoetingen trok de Belgische aan het langste eind.

Zware partij

„Het was een heel zware loting en een zware partij”, gaf Bertens na afloop toe. „Daarom ben ik ook heel blij dat ik doorga. Het is lastig om na enkele weken training weer het wedstrijdritme te vinden.” Ze treft in de tweede ronde de Kroatische Donna Vekic.

De Nederlandse kende in 2018 een sterk jaar met de toernooizeges in Charleston, Cincinnati en Seoul. Het begin van het seizoen verliep echter helemaal niet zo goed. In Brisbane werd ze vorig jaar meteen in de eerste ronde uitgeschakeld door de Kroatische Ana Konjuh.

