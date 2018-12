’Anderlecht haakt definitief af voor Cocu’

Volgens Het Nieuwsblad heeft de club de stekker uit de onderhandelingen met de oud-coach van PSV getrokken, omdat hij te duur zou zijn. De Belgische krant weet dat Cocu voor Anderlecht-principes te veel wilde verdienen.

Schoonzoon

Met de recente aanstelling van Frank Arnesen in Brussel hoopte Anderlecht met Cocu een volgende slag te kunnen slaan, omdat Arnesen Cocu kent vanuit zijn Eindhovense periode en Chris van der Weerden - opnieuw de beoogde assistent van Cocu - de schoonzoon van de Deen is. Het Nieuwsblad schrijft echter dat club en coach in de gesprekken niet dichter tot elkaar kwamen, waarna Anderlecht besloot om verder te kijken.

Anderlecht staat na 21 speelronden op een teleurstellende vijfde plaats in België, met liefst veertien punten achterstand op koploper Racing Genk. Cocu werd eind oktober op non-actief gezet bij Fenerbahçe, nadat hij zowel in de Turkse competitie als de Europa League niet tot aansprekende resultaten wist te komen.