Domper Oranje: De Ligt mist Nations League, KNVB wil Blind overhevelen

De KNVB heeft de UEFA verzocht Daley Blind, die samen met Tijjani Reijnders op de stand-bylijst stond, over te hevelen naar de spelerslijst voor de Nations League-duels. In het geval een blessure meespelen in de Nations League onmogelijk maakt, kan een speler uit de definitieve selectie nog worden vervangen tot vóór de eerste wedstrijd, aldus de KNVB.

Oranje speelt woensdag tegen Kroatië in de halve finale van de Nations League. Daarna volgt zondag of de finale of een duel om de derde plaats met Italië of Spanje.

Het afhaken van De Ligt is de tweede grote tegenvaller voor bondscoach Ronald Koeman in de aanloop naar de halve finale van woensdag tegen Kroatië. Memphis Depay bleek vorige week onvoldoende hersteld van een spierblessure.

Spelers Inter sluiten na verloren finale aan bij Italiaanse ploeg

Vijf spelers van Internazionale zijn maandag aangesloten bij de selectie van Italië, dat het donderdag in de halve finale van de Nations League in Enschede opneemt tegen Spanje. Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Acerbi en Matteo Darmian verloren zaterdag in de finale van de Champions League in Istanbul met 1-0 van Manchester City en misten daardoor het begin van het trainingskamp.

„Er is respect voor Spanje, maar geen angst: we kennen hun sterke en zwakke punten”, zei verdediger Acerbi op een persconferentie Italië is na het mislopen van het WK in Qatar op zoek naar eerherstel. „Het was waarschijnlijk onze schuld dat we ons niet kwalificeerden voor het WK. Nu is er deze Nations League. We willen de beker winnen, we gaan iets extra’s geven om het te laten gebeuren”, aldus Acerbi.

Bondscoach Roberto Mancini stond stil bij het overlijden van voormalig AC Milan-eigenaar Silvio Berlusconi. „Het is een trieste dag voor iedereen, want Silvio Berlusconi is een man die zoveel voor Italië heeft betekend”, sprak hij. Bij Spanje haakte Juan Bernat af met een blessure. Linksback Fran Garcia, die maandag werd gepresenteerd als eerste aanwinst van Real Madrid voor het nieuwe seizoen, is opgeroepen als vervanger.