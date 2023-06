Domper Oranje: De Ligt mist Nations League, KNVB wil Blind overhevelen

De KNVB heeft de UEFA verzocht Daley Blind, die samen met Tijjani Reijnders op de stand-bylijst stond, over te hevelen naar de spelerslijst voor de Nations League-duels. In het geval een blessure meespelen in de Nations League onmogelijk maakt, kan een speler uit de definitieve selectie nog worden vervangen tot vóór de eerste wedstrijd, aldus de KNVB.

Oranje speelt woensdag tegen Kroatië in de halve finale van de Nations League. Daarna volgt zondag of de finale of een duel om de derde plaats tegen Italië of Spanje.

Het afhaken van De Ligt is de tweede grote tegenvaller voor bondscoach Ronald Koeman in de aanloop naar de halve finale van woensdag tegen Kroatië. Memphis Depay bleek vorige week onvoldoende hersteld van een spierblessure.