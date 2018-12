Williams wint en verliest in Hopman Cup

Griekenland versloeg de VS in Perth met 2-1 in de groepsfase van het officieuze WK voor gemengde teams. Serena Williams won haar eerste partij van het nieuwe seizoen tegen de Griekse Maria Sakkari, nadat Stefanos Tsitsipas de Grieken op voorsprong had gezet door een zege op Frances Tiafoe.

Williams kwam voor het eerst in actie sinds de finale van de US Open, die ze verloor van de Japanse Naomi Osaka en waar ze forse kritiek kreeg na een woede-uitbarsting tegen de umpire. Tegen Sakkari had de 23-voudig grandslamwinnares het de eerste set lastig, maar won ze met 7-6 (3) 6-2.

In de dubbel pakte Griekenland alsnog de zege op de VS. In een partij tot vier gewonnen games wonnen Tsitsipas en Sakkari met 4-1 1-4 4-2 van Williams en Tiafoe.