Hekman: ’Schouten een beetje geschift’

Tijdens de massastart, het slotnummer van de NK afstanden in Heerenveen, was het niet de zege van Douwe de Vries die de tongen losmaakte. Het robbertje vechten tussen Gary Hekman en Simon Schouten, honderd meter voor de finish, hield de gemoederen vele malen meer bezig.

Opzettelijke duw

Als man met het sterkste eindschot was Hekman de gedoodverfde winnaar. Hij wilde het op een eindsprint laten aankomen, maar zover kwam het niet. „Toen ik in de laatste bocht kwam, stuurde Simon Schouten plotseling naar buiten. Hij liet zo Arjan Stroetinga onderdoor komen en stuurde vervolgens net zo lang naar binnen tot hij tegen mij aan reed. Hoe komt zoiets in je op? Er zijn al genoeg situaties waardoor ernstige blessures kunnen ontstaan. En dan ga je iemand opzettelijk onderuit duwen. Volgens mij ben je dan een beetje geschift.”

„We zijn allemaal mannetjes”, verduidelijkte Hekman. „Het was moeilijk om in een vol Thialf geen tik uit te delen. Je zit vol adrenaline, hebt net een valpartij meegemaakt en schrikt je te pletter. Gelukkig kon ik me beheersen en bleef het beperkt tot wat schermutselingen. Ik greep Simon bij zijn strot en we tikten ook met de helmen tegen elkaar. Dat was het. Dit was opzet van Schouten. Honderd procent. Stroetinga heeft zoiets al eerder geflikt, nu mocht Simon het doen. Dit is dus, denk ik, een opdracht. Ze wilden er weer alles aan doen om te winnen, maar het is ze niet gelukt. En dat is alleen maar mooi.”

Het incident sterkte hem, met oog op de nationale titelstrijd op de marathon, in zijn overtuiging. „Die gasten van Anema zijn gewoon bang voor me. Dat is in ieder geval een goed teken.”