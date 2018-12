Vitesse-coach: ’Die spelers kun je bijna als slaven behandelen’

Sinterklaas spelen

Het summum van die open houding was de viering van het Sinterklaasfeest op de club, waarbij Slutsky zich als goedheiligman manifesteerde. „Voor mij was het helemaal niet vreemd om Sinterklaas te spelen, want in Rusland hebben we de figuur Ded Moroz, wat ’vader winter’ betekent. Dat is onze Kerstman of Sinterklaas. Ded Moroz is ook een figuur met mooie kleding en een lange baard, die cadeautjes komt brengen. In Rusland heb ik heel vaak Ded Moroz gespeeld. Als jongen van achttien heb ik Ded Moroz gespeeld in ons flatgebouw en heb ik bij misschien wel zestig appartementen de cadeautjes bezorgd.”

Onbestaanbaar

Ook in zijn werkwijze als trainer heeft Slutsky zich aangepast aan Nederland. „Russische spelers kun je bijna als slaven behandelen. Je zegt wat ze moeten doen en dan doen ze het ook, wat het ook is. Nederlandse spelers niet. Die vragen altijd eerst waarom ze iets moeten doen, dat is compleet nieuw voor me. Zoals het ook onbestaanbaar is dat een Russische speler naar de trainer stapt en vraagt waarom hij niet speelt. Dat gebeurt in Rusland gewoon nooit. Hier is dat anders. Ik pas me aan die gewoonte aan en ik geef op die vragen netjes antwoord.”

