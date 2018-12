Australian Open smijt opnieuw met extra geld

Meldde directeur Craig Tiley in oktober nog dat het totaal aan prijzengeld was verhoogd naar 60,5 miljoen Australische dollars, maandag verhoogde hij dat nog eens naar 62,5 miljoen dollar. Dat is omgerekend 38,6 miljoen euro. Volgens het grandslamtoernooi in Melbourne verhogen ze het prijzengeld ten opzichte van 2018 met 14 procent.

Geen geheim

„We maken er geen geheim van dat we zo goed als mogelijk voor de spelers proberen te zorgen en ze verzekeren dat ze een geweldige tijd hebben op de Australian Open”, zei Tiley. „De spelers zijn de sterren. Zij zorgen voor het publiek en vullen de stadions.”

Het grootste deel van het extra prijzengeld gaat volgens Tiley naar de tennissers die zich proberen te kwalificeren en die actief zijn in de dubbeltoernooien. Ook is het prijzengeld in de eerste ronden fors verhoogd. Zo gaat de verliezer van de eerste ronde van de kwalificatie met 15.000 dollar naar huis, een verdubbeling ten opzichte van 2018.

Een tennisser die strandt in de eerste ronde van het hoofdtoernooi krijgt met 75.000 Australische dollar 25 procent meer.