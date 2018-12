De Leeuw keert bij Emmen terug in Eredivisie

Emmen heeft De Leeuw, die een aflopend contract had, transfervrij vastgelegd voor anderhalf jaar. Daarnaast heeft de club een optie voor nog een jaar.

De Leeuw speelde van 2012 tot en met 2016 bij FC Groningen en vertrok daarna naar de Verenigde Staten. Bij FC Emmen komt hij oud-ploeggenoten als Glenn Bijl, Nick Bakker en Jafar Arias weer tegen. „Er was meer belangstelling, maar FC Emmen was heel daadkrachtig en hun verhaal sprak me erg aan”, zegt de 32-jarige voetballer. „We gaan ons eerst handhaven, dan doorgroeien.”

„Het creëren van kansen is in de eerste seizoenshelft geen probleem gebleken. Maar die kansen moeten wel afgerond worden”, zegt directeur Ben Haverkort. „Met Michael voegen we meer scorend vermogen en ervaring aan de selectie toe.”

De Leeuw laat via Twitter weten dat hij zin heeft om aan de slag te gaan bij de promovendus.