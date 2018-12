James: ’Het heeft me de grootste basketballer aller tijden gemaakt’

King James beschouwt het winnen van de NBA in 2016 met zijn toenmalige team Cleveland Cavaliers als de grootste prestatie die ooit is neergezet in de Amerikaanse basketbalcompetitie.

„Cleveland moest daar 52 jaar op wachten. Het was de enige keer in mijn carrière dat ik dacht: nu heb je echt iets speciaals gedaan. Het heeft me de grootste basketballer aller tijden gemaakt”, zegt James, die al bijna zijn hele carrière wordt vergeleken met Michael Jordan.

De discussie over wie de beste ooit is, Jordan of James, wordt al jaren gevoerd. Jordan leidde Chicago Bulls in de jaren negentig naar zes NBA-titels. James bezorgde ’zijn’ Cleveland Cavaliers in 2016 het eerste kampioenschap in de NBA, nadat hij eerder al twee titels had gepakt met Miami Heat.