Van der Gaag haalt Verberne naar NAC

De oud-verdediger komt de technische staf van de Brabantse eredivisionist versterken na het vertrek van Jefta Bresser. De 47-jarige Brabander was eerder al assistent van hoofdtrainer Van der Gaag bij FC Eindhoven.

„Voor mij is dit een mooie stap voorwaarts in mijn carrière en ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van zowel alle individuele spelers als het team”, zegt Verberne, die als prof uitkwam voor Helmond Sport, FC Den Bosch, TOP Oss, RBC, ADO Den Haag en MVV. Als assistent-trainer deed hij ook ervaring op in Maastricht.

Verberne tekent een contract tot het einde van dit seizoen bij NAC. In de zomer gaat hij met de clubleiding praten over een mogelijk vervolg van de samenwerking.