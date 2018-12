Bayern-ster wil carrière in München beëindigen

Afgelopen zomer werd Lewandowski meerdere malen in verband gebracht met een transfer. Inmiddels is er geen sprake meer van een vertrek van de 30-jarige goaltjesdief. „Een transfer zit niet meer in mijn hoofd. Ik dacht in de zomer wel aan een vertrek, maar nu niet meer”, vertelt Lewandowski aan het Duitse Sport Bild.

Lewandowski, die in 219 officiële wedstrijden 173 keer doel trof voor FC Hollywood, sluit een langer verblijf niet uit. „Het is goed mogelijk dat ik hier nog lang blijf spelen. Ik identificeer mij volledig met de club. Nu alle geruchten zijn verdwenen kan ik mij volledig focussen op Bayern”, zegt de spits, die met zijn club in de Bundesliga zes punten achterstaat op koploper Borussia Dortmund.

Nu de Pools international zeker weet dat bij der Rekordmeister blijft voetballen, durft hij ook iets verder in de toekomst te kijken. „Voor mij is het zeker een optie om hier mijn carrière te beëindigen. Dat zie ik wel voor mij.”

Lewandowski verandert voorlopig niet van werkgever, al ziet hij andere topspelers graag het tegenovergestelde doen. „Wij hebben spelers nodig die ons echt beter maken en naar een hoger niveau tillen. Ik dat wij er goed aan doen om een of twee topspelers aan te trekken.”

Bekijk hier de stand en het programma in de Bundesliga.