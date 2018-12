Bijzondere mijlpaal voor Ramos

Ramos maakte in februari 2004 zijn debuut in het betaalde voetbal voor Sevilla FC, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Al snel speelde de Spanjaard zich in de kijker bij Real Madrid, die hem een jaar later naar de Spaanse hoofdstad haalde.

De aanvoerder van Los Galacticos is een bikkelharde verdediger en dat gaat af en toe gepaard met een overtreding. Dat maakte Ramos persoonlijk mee in 2005. Toen incasseerde hij voor het eerst een rode kaart met het Real Madrid-tricot om zijn schouders. Dit kunstje deed viervoudig Champions League-winnaar nog 23 keer over.

Met een totaal van 24 rode kaarten (19 in La Liga, 5 in de Champions League) is Ramos de meest uit het veld gestuurde speler uit de La Liga-geschiedenis.

Ramos heeft in zijn carrière vrijwel alles meegemaakt. Maar op zijn 32e ervaart de wereldkampioen van 2010 toch nog iets heel bijzonders. In 2018 is Ramos namelijk geen een keer door een scheidsrechter van het veld gestuurd. Voor het eerst sinds de dag dat Ramos het shirt van Los Blancos mocht aantrekken is hij een kalenderjaar doorgekomen zonder rode kaart. Zijn laatste rode prent kreeg Ramos in december 2017 tegen Athletic Bilbao.

Overigens is Ramos in al zijn 161 wedstrijden voor de nationale ploeg nul keer vroegtijdig naar de kant gestuurd.