Verrassende terugkeer Klinsmann naar Bundesliga

De voetbalclub uit Berlijn bevestigde woensdag de komst van de oud-international en voormalig bondscoach van Duitsland. Alexander Nouri, eerder coach van Werder Bremen, zal hem assisteren.

Hertha is na vier nederlagen op rij afgezakt naar de vijftiende plaats in de Bundesliga. Dat de club bij Klinsmann uitkwam wekt weinig verbazing. Hij nam begin november al zitting in de raad van toezicht bij Hertha en geldt als belangenbehartiger van Lars Windhorst, een investeerder die bijna 100 miljoen euro in de club heeft gestopt.

Covic was na de 4-0-nederlaag tegen Augsburg zondag nog strijdbaar. „Opgeven past niet in mijn leven”, zei de in Berlijn geboren trainer die pas deze zomer was aangesteld als hoofdcoach. Eerder was hij verantwoordelijk voor het beloftenteam van Hertha.