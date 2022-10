Polling onderuit bij rentree: ’Maar wel trots’

Polling was er vanwege haar zwangerschap lang uit. Zo’n vijf maanden geleden beviel ze van een dochter. Ze pikte daarna de trainingen weer op en gaf onlangs aan dat ze klaar was voor haar comeback. Haar doel is om begin 2023 weer helemaal terug op niveau te zijn en in 2024 op de Olympische Spelen van Parijs te staan.

„Helaas is het maar bij één partij gebleven vandaag. Ik zat zo dichtbij… normaal gesproken zou je zeggen dat je dan met lege handen naar huis gaat, maar dat is nu zeker niet het geval”, schreef Polling na afloop op Instagram. „We wisten dat ik qua timing, kracht en conditie nog niet top ben en zoals vandaag te zien was ontbreekt het ook nog aan de scherpte, maar desondanks alweer zo dicht bij een overwinning zitten tegen een voor mij best lastige tegenstander, is op dit moment iets om heel trots op te zijn en vertrouwen uit te halen.”