Van Velthoven wint Sylvestercross in Soest

De 24-jarige atlete legde de cross over 6000 meter af in 22 minuten en 3 seconden. Van Velthoven kreeg op het podium gezelschap van twee Belgische atletes, Imana Truyers (22.30) en Hanna Vandenbussche (22.32).

Andrea Deelstra, de Nederlands kampioene op de cross, eindigde met 22.34 als vierde. Bij de NK in maart in Amsterdam was Van Velthoven achter Deelstra tweede geworden.

Bij de mannen greep Khalid Choukoud net naast een podiumplaats. De 32-jarige Hagenaar werd vierde in de wedstrijd over 10,4 kilometer, met start en finish in het duinzand. Choukoud was met een tijd van 34.45 de beste Nederlander. De winst ging naar de Zweed Napoleon Solomon in 34.15. Samuel Fitwi uit Duitsland werd tweede (34.21), de Belg Jeroen D'hoedt eindigde net als vorig jaar als derde (34.29). Michel Butter moest genoegen nemen met de achtste plaats (35.49).