Opmerkelijk: Real Madrid-ster Luka Modric aangeklaagd wegens afleggen valse verklaring

Dat zou zijn gebeurd in 2017, toen hij getuige was bij een onderzoek naar eerdere transfers. Ook voormalig international Dejan Lovren is bij de zaak betrokken. De twee eindigden op het WK eind vorig jaar in Qatar met Kroatië nog op de derde plaats.

Beide voetballers werden eerder aangeklaagd wegens meineed, maar later wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Het betrof onder meer een onderzoek naar de financiële gang van zaken bij de overgang van Modric naar Tottenham Hotspur in 2008. Hij speelt sinds 2012 bij Real Madrid. Het OM gaf donderdag alleen de geboortedata van de verdachten vrij, maar Kroatische media achterhaalden de namen van Modric en Lovren.

Modric speelde deze maand nog met Kroatië tegen Nederland in de Nations League. De 37-jarige middenvelder heeft onlangs zijn contract bij Real Madrid met een jaar verlengd. Hij geldt als een van de beste voetballers van de wereld.