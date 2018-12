Murray: ’Het was een schijtjaar’

Het jaar 2018 begon desastreus voor de Schot. Nadat Murray Wimbledon in 2017 verliet met een heupblessure dacht hij in januari 2018 weer volledig hersteld te zijn. Het lukte hem echter niet fit te worden en miste daardoor het eerste grand-slam-toernooi van het jaar in Australië

Vervolgens ontbrak Murray op veel meer toernooien. Hij moest zelfs zijn geliefde Wimbledon aan zich voorbij laten gaan, ’s werelds meest prestigieuze tennistoernooi die hij twee keer op zijn naam schreef.

De Schot bleef het hele jaar kampen met blessureleed. De voormalig nummer één van de wereld kwam in totaal tot slechts twaalf optredens, waarvan hij er zeven won.

Inmiddels is de tweevoudig Olympisch tenniskampioen weggezakt op de ranglijst. Murray sluit 2018 af als de nummer 240 van de wereld, terwijl hij in augustus 2017 diezelfde lijst nog aanvoerde.

Nu 2018 zijn einde nadert blikt Murray op zijn eigen manier terug op het afgelopen jaar. „Ik ben het einde van 2018 aan het vieren. Wat een schijtjaar was het”, meldt Murray op zijn Instagram-pagina.

’Wat een schijtjaar’, zegt Andy Murray op Instagram over 2018. Ⓒ Instagram Andy Murray

Bekijk ook: Pijnlijke heup blijft Murray maar kwellen